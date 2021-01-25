Андрій Єрмак: На рівні радників «Нормандської четвірки» триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей

У межах Нормандського формату на рівні політичних радників наразі триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей та припинення війни на Донбасі. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телепрограмі «Україна з Тиграном Мартиросяном».

Розмова відбулася неподалік від лінії розмежування у зоні проведення Операції об'єднаних сил, куди керівник Офісу Глави держави у річницю свого перебування на посаді вирушив разом з Президентом Володимиром Зеленським. Частина інтерв'ю записувалася у Києві, в приміщенні Офісу Президента України.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, були виконані. Водночас, за його словами, «Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо».

Керівник Офісу Президента нагадав, що Україна є сумлінним прихильником Мінських домовленостей.

«Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожний рядок цих угод – у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки. Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування. Сьогодні 2021 рік», – сказав Андрій Єрмак.

Він також оцінив переговори у межах Нормандського формату як досить складні.

«І очні, і у форматі відеоконференції, переговори тривають не менше п'яти-шести годин. Переговори йдуть складно, але все одно прогрес є», – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що просування перемовин залежить не тільки від України.

Крім того, за словами Андрія Єрмака, дуже важливо, що лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники держав – західних партнерів: Німеччини та Франції – як учасниць Нормандського формату, а також США, Великої Британії, Канади, Швеції.

«Для нас було важливо, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на Донбасі, як Україна виконує свої зобов'язання, як наша країна робить усе необхідне для того, щоб підтримувався режим припинення вогню. Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в Мінській тристоронній контактній групі, і в Нормандському форматі», – сказав керівник Офісу Президента.