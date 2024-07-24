Андрій Єрмак обговорив із Джейком Салліваном відновлення енергетичної інфраструктури та військові потреби України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак розповів про ситуацію на полі бою. Посадовці обговорили потреби Збройних Сил України в обладнанні та важливість розширення тренувальних місій для українських солдатів у країнах-партнерах. Співрозмовники також обмінялися думками про плани України щодо використання винищувачів F-16 влітку цього року та необхідність постачання Україні нових систем протиповітряної оборони.

Під час розмови Андрій Єрмак і Джейк Салліван проаналізували результати Саміту миру, а також розглянули поточні зусилля США, спрямовані на допомогу у відновленні й захисті енергетичної інфраструктури України, і домовилися про тісну координацію та пріоритетність цих зусиль.

Керівник Офісу Президента відзначив критичну важливість продовження потужної підтримки України з боку Сполучених Штатів.