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Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Туреччини наступні дипломатичні кроки для досягнення миру

30 травня 2025 року - 17:45

Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Туреччини наступні дипломатичні кроки для досягнення миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Андрій Єрмак подякував за те, що Туреччина надала свій майданчик для проведення зустрічі з російською стороною в Стамбулі 16 травня, а також підтвердив готовність України продовжити перемовини з Росією для припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру.

«Україна готова до будь-якого дипломатичного формату, який дасть результат. Ми відкриті до всіх кроків, що можуть принести гарантії реальної безпеки. Потрібно більше тиснути на Росію, щоб вона погодилась на безумовне припинення вогню та зупинила свої атаки. На цьому етапі санкції можуть стати найефективнішим засобом», – сказав керівник Офісу Президента.

Міністр закордонних справ Туреччини розповів про свій візит до Росії.

У зустрічі також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Брусило та Павло Паліса, а також радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.

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