Андрій Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за скоєння екологічних злочинів в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, які опікуються питаннями екології та захисту довкілля. Учасники обговорили притягнення Росії до відповідальності за скоєння екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну та шкоду, яка заподіюється екосистемі та здоров’ю людей.

Андрій Єрмак наголосив, що питання захисту довкілля є одним із десяти пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського.

За словами керівника Офісу Глави держави, світ не повною мірою усвідомлює масштаб загрози екологічній системі України, а також ризики для інших країн, що їх несе російське вторгнення. Саме тому це питання має стати предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках.

«Та шкода, якої вже завдано українській екосистемі, обчислюється мільярдами доларів. Це має стати складовою репарацій, сплати яких ми вимагатимемо від Росії», – сказав Андрій Єрмак.

Він висловив переконання, що екологічний чинник має відіграти важливу роль у формуванні проукраїнської позиції окремих країн світу, які досі дотримувалися нейтралітету в питанні війни в Україні.

Координатор ініціативи #StopEcocideUkraine Олександр Тодорчук зазначив, що Росія цілеспрямовано нищить довкілля в нашій країні, і цю проблему необхідно активно обговорювати на міжнародному рівні. За його словами, ініціатива #StopEcocideUkraine провела низку заходів у різних країнах, щоб привернути увагу до російського екоциду в Україні. Крім того, напрацьовано проект звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій щодо засудження екологічних злочинів Росії.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, який також долучився до зустрічі, поінформував учасників про збитки, яких Росія завдала довкіллю в Україні. Він наголосив на важливості інтеграції в українське законодавство поняття екосистемних послуг – благ, які громадяни можуть отримувати від екосистеми.

Голова громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» Тетяна Тимочко підтримала ідею розробки механізму підрахунку компенсації за шкоду, заподіяну довкіллю в Україні.

Радник Генерального прокурора Максим Попов зазначив, що Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво щодо 104 кримінальних проваджень за фактами шкоди, завданої агресором довкіллю. За його словами, ведеться постійна робота з міжнародними організаціями в цьому напрямі.

Андрій Єрмак запропонував провести в Києві конференцію за участю представників українських та міжнародних екологічних організацій і презентувати на ній концепцію щодо компенсації екологічних збитків.

Крім того, керівник Офісу Президента закликав громадських активістів активніше долучатися до комунікації з іншими країнами щодо екологічної катастрофи, яку чинить російський агресор в нашій країні, задля більшого глобального розголосу проблеми: «Наша мета – забезпечити посилення голосу України в контексті екологічної проблематики як серед наших партнерів, так і серед країн, які поки що не достатньо сфокусовані на цій темі».