Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Андрій Єрмак відзначив лідерство Великої Британії в підтримці України й подякував за пакети військової допомоги.

Співрозмовники обговорили гарантії безпеки для наближення справедливого миру. Керівник Офісу Президента наголосив на тому, що важливо посилювати роль об’єднаної Європи для досягнення цієї мети.

Також ішлося про реалізацію сторічної угоди між Україною та Великою Британією і посилення військово-технічної співпраці.