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Андрій Єрмак обговорив із радником Президента Бразилії шляхи досягнення справедливого миру

21 лютого 2025 року - 21:50

Андрій Єрмак обговорив із радником Президента Бразилії шляхи досягнення справедливого миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Бразилії Селсо Аморімом.

Андрій Єрмак подякував Бразилії за підтримку територіальної цілісності України. Керівник Офісу Глави держави окремо відзначив нещодавні заяви Президента Бразилії Лули да Сілви про необхідність дотримання принципу поваги до суверенітету кожної держави.

Співрозмовники обговорили шляхи, які допоможуть досягти справедливого та сталого миру.

Окрема увага – розвитку двосторонніх відносин між Україною та Бразилією. Керівник Офісу Президента закликав бразильську сторону підтримати резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Андрій Єрмак і Селсо Аморім також обговорили майбутні контакти на найвищому рівні.

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