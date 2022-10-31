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Андрій Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

1 листопада 2022 року - 11:38

Андрій Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв'язку з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком.

Андрій Єрмак подякував йому за підтримку України, яка вже понад вісім місяців захищає свою свободу й незалежність у війні з російськими окупантами.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.

Андрій Єрмак обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та її громадян у час цих важких випробувань.

Керівник Офісу Президента запросив актора й режисера за можливості відвідати Україну.

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