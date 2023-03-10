Андрій Єрмак поспілкувався з українськими та іноземними журналістами

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

У спілкуванні з журналістами також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Андрій Єрмак зазначив, що одним із найбільш важливих питань переговорів під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в середу було продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня.

«Позиція України незмінна. І це є одним із пунктів представленої Президентом Володимиром Зеленським формули миру. Ми виступаємо за продовження «зернової ініціативи» на необмежений строк. Україна зі свого боку виконує все, що ми погодили з ООН і Туреччиною», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що про це чудово знають усі партнери України. Крім того, проводиться потужна робота з країнами Африки й з’явилася низка амбасадорів української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»), які є впливовими людьми на Африканському континенті.

Андрій Єрмак також нагадав, що нещодавно, вперше за роки незалежності, Україну відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Крім того, важливо, що Саудівська Аравія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, 23 лютого проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо сталого миру в Україні, надає нашій країні гуманітарну допомогу та сприяла звільненню військовополонених.

Щодо роботи на майданчику ООН заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга зазначив, що Україна активно консультується з постійними та непостійними членами Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, щоб не допустити головування Росії в Радбезі з квітня поточного року.

Андрій Єрмак акцентував, що загалом надзвичайно важливо знайти підхід до кожної країни на міжнародній арені, і для цього необхідна системна робота. Зокрема, це стосується й тих держав, які поки що не приєдналися до санкцій проти РФ.

Керівник Офісу Президента звернув увагу на важливість питання екологічної безпеки та відповідальності РФ за скоєння екологічних злочинів. За його словами, триває робота над формуванням міжнародної платформи навколо пункту мирного плану Володимира Зеленського, який стосується екологічної безпеки.

«Про ту шкоду й катастрофу, яку спричинили росіяни під час цієї війни, світ не знає, а треба, щоб знав», – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про злочини щодо дітей, уповноважена Президента України Дар’я Герасимчук зазначила, що все скоєне росіянами стосовно українських дітей є не просто злочинами проти людства й людяності, не просто воєнними злочинами, а геноцидом.

«Наприклад, Україна – не перша країна, у якій викрадають дітей під час війни. Але такого масового злочину світ іще точно не бачив», – наголосила вона.

За словами Дар’ї Герасимчук, повернення українських дітей із Росії є надзвичайно складним процесом, до якого залучено багато різних людей та організацій.