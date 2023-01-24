Андрій Єрмак представив заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулебу представникам ОВА

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду у режимі відеоконференції з представниками обласних військових адміністрацій, під час якої представив заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулебу, який опікуватиметься питаннями регіональної політики.

«Людина вам усім знайома. Думаю, у всіх склалися добрі професійні взаємини і він швидко перейде до справ», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також подякував попереднику Олексія Кулеби на посаді заступника керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку за роботу й зазначив, що його напрацювання будуть продовжені та реалізовані.

Зі свого боку Олексій Кулеба висловив сподівання на конструктивну та продуктивну роботу обласних військових адміністрацій.

«Переконаний, що ми й надалі будемо плідно працювати, спокійно розв’язувати всі питання й досягати результатів, які ставить перед нами керівництво країни. Впевнений у кожному з вас, знаю, що ви всі – люди, які здатні виконувати будь-які завдання. Тому в єдиній команді будемо йти до результату», – сказав він.

Представники обласних військових адміністрацій поінформували про актуальні питання життєдіяльності регіонів у воєнний час. Зокрема, йшлося про будівництво фортифікаційних споруд, забезпечення населених пунктів електроенергією та покращення комунікації між центральними й місцевими органами влади.

Андрій Єрмак запропонував провести брифінг для представників країн-партнерів за участю представників військового командування, підприємств енергетичної галузі та обласних військових адміністрацій.

Крім того, очільник Офісу Глави держави ініціював проведення чергового засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Він також закликав представників ОВА долучитися до наступного засідання спільної робочої групи щодо відновлення української енергетики, яку він координує разом із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом.

«Там присутні посли, долучається багато представників європейських країн. Думаю, їм важливо почути безпосередньо з місць, що відбувається в енергетиці. Вони сформували сьогодні єдиний фронт щодо нашої допомоги, щоб він був консолідованим», – розповів Андрій Єрмак.