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Андрій Єрмак прибув до Берліна, де відбудеться зустріч дипломатичних радників лідерів країн Нормандського формату

10 лютого 2022 року - 14:21

Напередодні запланованого на 14 лютого візиту Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну до Берліна прибула українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

Українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями, зокрема з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце, депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.

Головна мета зустрічей з німецькими партнерами – предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проектів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн.

До Берліна також прибув керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак для участі в другій з початку цього року зустрічі дипломатичних радників лідерів «Нормандської четвірки».

За результатами переговорів у приміщенні Посольства України в Німеччині о 19:00 (орієнтовно) відбудеться брифінг.

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