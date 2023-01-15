Андрій Єрмак провів брифінг для американської делегації на чолі із заступницею державного секретаря США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів брифінг для делегації Сполучених Штатів Америки на чолі із заступницею державного секретаря США Венді Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.

У брифінгу також взяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький, представники військового командування.

Андрій Єрмак поінформував американських партнерів, зокрема, про основні події, які відбуваються в Україні та навколо її кордонів через агресію Російської Федерації. Він подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої держави у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

«Українці ніколи не забудуть про ту допомогу й підтримку, яку надають нам США, американський народ, уряд, Президент і Конгрес», – сказав очільник Офісу Глави держави і наголосив на важливості лідерства США в об’єднанні міжнародної коаліції.

«Штати не лише підтримують – Штати впевнені, що Україна, звичайно, переможе, і роблять усе для нашої перемоги», – додав він.

Андрій Єрмак відзначив важливість візиту Венді Шерман в Україну, під час якого вона отримає інформацію про ситуацію в нашій країні безпосередньо з місця подій.

Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят й 14 січня. Окремо учасники розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами стосовно підтримки відновлення української енергетики, яким опікується помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт. Завдяки його роботі налагоджено постійний діалог України з партнерами з «Великої сімки», Європейського Союзу та його інституціями, представниками фінансових і неурядових організацій щодо надання допомоги обладнанням українській енергосистемі.

Андрій Єрмак наголосив, що така підтримка у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури є надзвичайно важливою для України, адже економіка повинна функціонувати, а люди – мати змогу повернутися до нормального життя та працювати, наближаючи нашу перемогу.

«Ми налаштовані на відкритість і прозорість усієї інформації, бо зараз ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами – це дуже важливо й наближає перемогу. Але, безперечно, ми прагнемо здобути цю перемогу, не втрачаючи наших людей, наші міста та інфраструктуру», – резюмував керівник Офісу Президента.