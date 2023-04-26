Андрій Єрмак провів брифінг із питань оборони для делегації Великої Британії на чолі з Тімоті Барроу

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів брифінг із питань протистояння повномасштабному вторгненню Росії для делегації Великої Британії на чолі з радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

У зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін та Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Дуже важливо, щоб ви зрозуміли в деталях, що зараз відбувається на полі бою. Дуже радий, що сьогодні рівень нашої співпраці й нашого порозуміння – надзвичайно високий», – сказав Андрій Єрмак.

Він високо оцінив підтримку, яку Велика Британія надає Україні, зокрема в постачанні необхідної техніки та озброєння, і висловив сподівання, що Сполучене Королівство й надалі допомагатиме нашій державі без будь-яких обмежень чи «червоних ліній».

«Без такого безпрецедентного рівня підтримки ми б не вистояли. І ми завжди пам’ятатимемо про внесок Великої Британії в нашу майбутню перемогу над агресором. Це буде наша спільна перемога», – зазначив керівник Офісу Президента України.

За його словами, наша країна відкрита у своїх діях і готова постійно інформувати партнерів про всі аспекти оборони задля збереження їхньої єдності.

«Цю єдність у розумінні й ухваленні рішень щодо України потрібно зберегти. Адже Росія, усвідомлюючи, що не має шансів на полі бою, концентрує свої зусилля на розділенні партнерів України», – переконаний Андрій Єрмак.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував членів британської делегації про загальну ситуацію на фронті й перебіг формування нових бригад сил оборони України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський у форматі відеозв’язку розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про захист України від повітряних атак ворога поінформував у форматі відеозв’язку командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець наголосив на важливості нарощування темпів постачання зброї для ефективного протистояння РФ.

«Швидкість постачання озброєння й військової техніки силам оборони України має велике значення для стримування наступальних дій російських окупантів і належної підготовки до наших подальших кроків», – зазначив він.

Роман Машовець високо оцінив дії Великої Британії в координації зусиль країн-партнерів у наданні безпекової допомоги нашій країні.

Зі свого боку Тімоті Барроу наголосив, що Велика Британія розуміє, яку ціну платить Україна заради відсічі російському вторгненню, тож не може стояти осторонь і надалі допомагатиме – до повної перемоги над агресором, у якій британська сторона не має жодних сумнівів.

«Під час цієї війни ми побудували безпрецедентні стосунки між нашими державами, які, я переконаний, зберігатимуться й після її завершення. Я вважаю, що ця історична зміна вже відбулася й триватиме в контексті побудови нової безпекової архітектури у Європі та світі», – зазначив керівник Офісу Президента.