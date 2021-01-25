Андрій Єрмак провів для студентів екскурсію Офісом Президента і запропонував їм взяти участь у форумі «Україна 30»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся зі студентами Української академії лідерства у межах Всеукраїнського форуму молодих державотворців «Софія Київська».

На початку зустрічі студентам провели екскурсію будівлею на вул. Банковій, 11, після чого вони мали змогу у неформальній атмосфері поспілкуватися з Андрієм Єрмаком і його заступниками – Ігорем Жовквою та Юлією Свириденко.

Керівник Офісу Президента також запросив слухачів академії долучитися до участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30» та запропонувати свій святковий проект до 30-річчя незалежності України.

Він наголосив, що неможливо побудувати сучасну країну без участі амбітних, світлих, патріотичних, небайдужих та освічених молодих людей.

«Не бійтеся мати найбільш амбітні плани. Якщо ти чогось хочеш, якщо маєш мрію, то все залежить лише від тебе. Сьогодні світ абсолютно відкритий, у ньому безліч можливостей. Хочу сказати, що я як керівник Офісу Президента постійно перебуваю у пошуку найкращих кадрів. І після сьогоднішньої зустрічі бачу, що нам точно варто відновити стажування студентів у Офісі Президента, яке було згорнуто через ковід. Упевнений, що студенти зможуть привнести свіжий погляд у багато процесів, оскільки всі вагомі зміни відбуваються тоді, коли людині не байдуже», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави повідомив, що після закінчення карантину планується відновити програму стажування в повному обсязі, і студенти матимуть змогу долучитися до роботи Офісу у напрямах, які їм цікаві.

Зі свого боку молоді люди запитували, як Андрій Єрмак обрав свою майбутню професію, які були очікування від роботи в Офісі Президента і як змінилося його життя. Цікавилися також, чи складно вести переговори в Нормандському форматі, які KPI поставив для нього Глава держави, як він себе оцінює як менеджера тощо.

«Для мене як для менеджера найголовніше – це ефективність. Чесно зізнаюся, що терпіти не можу довгі бюрократичні засідання радянського типу, коли годинами щось обговорюється і нічого в результаті не відбувається. Практично не маю розмов, які тривають більше півгодини, – треба, щоб люди працювали. Мені потрібен результат. Тому що кожен, хто працює в Офісі, повинен брати на себе відповідальність», – розповів Андрій Єрмак.

За його словами, ключові напрями його роботи – переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, модернізація та організація ефективної діяльності Офісу, залучення найкращих фахівців із різних галузей та координація Офісу Глави держави з іншими органами влади.

«Президент не лише для мене, а й для всієї команди залишається головним мотиватором, і найголовніше, що він, обіймаючи найвищу посаду в державі, залишився чесною, відкритою та порядною людиною», – зазначив Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква ознайомив студентів зі специфікою роботи підпорядкованого йому директорату, який опікується питаннями зовнішньої політики та міжнародних відносин. Працівники цього структурного підрозділу готують зустрічі та переговори Глави держави з іноземними лідерами, координують організацію його закордонних візитів тощо.

«Стратегічне завдання, яке поділяє Президент і все для цього робить, – щоб Україна стала і членом НАТО, і членом ЄС», – зазначив він.

Юлія Свириденко розповіла про діяльність директорату, який займається економічними питаннями. За її словами, до компетенції цього підрозділу входять енергетика, фінанси, природні ресурси, інфраструктурні проекти та агропромисловий сектор.

Молодь поцікавилася, як Юлії Свириденко працюється в Офісі Президента на керівній посаді, якими цінностями вона керується, які риси цінує у співробітниках.

Відповідаючи на запитання про те, як вдається зберегти рівновагу в ухваленні важливих рішень на тлі критики, зокрема стосовно ціни на газ та інших соціально важливих економічних питань, Юлія Свириденко зазначила: «Ми спочатку вираховуємо все, дуже виважено підходимо, і тільки після цього ухвалюємо рішення. Це допомагає витримати зовнішній тиск, бо багато питань заполітизовані й не завжди об’єктивно висвітлюються. Але якщо ви впевнені у своєму рішенні, яке ґрунтується на розрахунках, на глибокому аналізі процесів, тоді ви зможете переконати у його правильності».

Керівник ГО «Українська академія лідерства» Роман Тичківський подякував за цікаву зустріч. Він розповів, що загалом випускниками академії стали понад 800 хлопців і дівчат, а цього року 10-місячне навчання проходять 168 студентів. Програма формує професійних та ціннісних особистостей, що відчувають власну відповідальність за нашу країну та майбутнє, зокрема допомагаючи молоді пізнати Україну і світ, знайти своє призначення та розвивати лідерські якості.