Андрій Єрмак провів консультації дипломатичних радників у форматі Люблінського трикутника

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з державним секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща – керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом та головною зовнішньополітичною радницею Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє для проведення консультацій у форматі Люблінського трикутника.

У фокусі консультацій були питання посилення взаємодії між Україною, Польщею та Литвою в контексті протидії збройній агресії РФ, прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції України, підтримка міжнародних ініціатив нашої держави, а також подальший графік контактів лідерів країн Люблінського трикутника.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про ситуацію на лінії фронту та нагальні потреби України, насамперед щодо посилення протиповітряного захисту від ракетних атак з боку РФ та прискорення деокупації територій.

Він подякував Польщі та Литві за всебічну підтримку України в протидії збройній агресії з боку РФ і практичну допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

«Вчорашня резолюція Сейму Польщі про визнання Росії державою – спонсором тероризму – ще один важливий крок для посилення тиску на агресора, який вдається до терору цивільного населення України. Як і подібне рішення Сейму Литви, яке було ухвалено раніше», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Відбувся обмін думками щодо практичної реалізації ініціативи Президента України щодо формули миру. Андрій Єрмак висловив сподівання, що Польща й Литва долучаться до реалізації одного з елементів формули.

У контексті європейської інтеграції він підкреслив налаштованість України якомога швидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії щодо надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС. Він відзначив ухвалення на цьому тижні трьох важливих законів: про медіа, національні спільноти та процедуру відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості нової програми макрофінансової допомоги ЄС Україні обсягом 18 млрд євро для стабільності та стійкості нашої країни в умовах продовження війни. Він висловив очікування, що остаточне рішення щодо надання цього пакету допомоги буде ухвалене якнайшвидше.

Андрій Єрмак також позитивно відзначив підготовку 9-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

«Сподіваємося, що рішення на рівні Ради ЄС буде ухвалене найближчим часом», – сказав він.