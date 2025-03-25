Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг із радниками з питань національної безпеки лідерів країн «Групи семи». Участь у розмові також взяв заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква. Ішлося про актуальні безпекові виклики, гуманітарну ситуацію та кроки для досягнення справедливого миру.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про результати нещодавньої зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді, що стала послідовним продовженням діалогу, розпочатого у Джидді.

«Ми вітаємо лідерство американської адміністрації й особисто Президента Трампа у процесі якнайшвидшого досягнення тривалого миру для України», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Він також наголосив на конструктивному діалозі, який відбувся на рівні технічних команд і стосувався припинення вогню по об’єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, безпеки морської навігації в Чорному морі та гуманітарного напряму.

Окрему увагу Андрій Єрмак приділив результатам зустрічі лідерів щодо підтримки України в Парижі, яка продемонструвала єдність європейських країн у допомозі нашій державі та важливість трансатлантичної співпраці зі США. Зокрема він відзначив ухвалення нових пакетів допомоги, підтримку чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів та рішення Франції виділити додаткові 2 млрд євро. Крім того, ішлося про безпекові гарантії для України та розгортання сил країн-партнерів після укладення мирної угоди.

Керівник Офісу Президента наголосив на щирому прагненні нашої країни до миру, підкресливши готовність до безумовного припинення вогню.

«Україна завжди займала конструктивну позицію й повністю підтримує підхід американської адміністрації щодо безумовного припинення вогню. Натомість російська сторона навмисно затягує переговорний процес, створюючи нові перешкоди, тоді як обстріли українських населених пунктів не припиняються, тривають атаки на фронті, а на території країни-агресорки формуються нові військові угруповання», – додав Андрій Єрмак.

Крім того, він зазначив, що позиція України щодо санкцій залишається безкомпромісною.

«Зняття будь-яких санкцій з РФ до моменту, поки триває війна, є неприйнятним. Навпаки, має бути готовність до рішучої реакції у разі спроб з боку Росії саботувати домовленості. Дуже важливо, що ми отримали підтвердження цієї позиції не лише під час учорашньої зустрічі лідерів у Парижі, а й під час нашої сьогоднішньої розмови», – наголосив керівник Офісу Президента.

У розмові взяли участь: радниця Прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер, радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, заступник радника Президента США з питань національної безпеки Алекс Вонг, дипломатичний радник Президента Франції Бертран Бушвальтер, дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італійської Республіки Фабріціо Саджо, заступник Головного секретаря Кабінету міністрів Японії Кеічі Ічікава, керівник Кабінету Президента Європейської ради Педро Лурті, керівник Кабінету Президентки Європейської комісії Бйорн Зайберт.

Сторони підтвердили важливість продовження регулярних консультацій на рівні країн G7 заради досягнення сталого і справедливого миру для України.