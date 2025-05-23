Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Андрій Єрмак поінформував про сьогоднішній обмін полоненими. Додому повернулися 390 українців: 270 військових і 120 цивільних. Це перший етап домовленості, якої вдалося досягти в Туреччині щодо обміну 1000 на 1000.

Сторони скоординували подальші кроки задля примушування Росії до припинення вогню як передумови для початку переговорів про встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

Керівник Офісу Президента окремо подякував країнам ЄС і Великій Британії за схвалення нових санкцій проти Росії, спрямованих на тіньовий флот та ВПК РФ.

