Андрій Єрмак провів розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді.

Андрій Єрмак подякував за участь Південно-Африканської Республіки й особисто Сіднея Муфамаді у двох попередніх зустрічах на рівні радників з питань національної безпеки в Джидді та Копенгагені щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

«Участь Південно-Африканської Республіки в ініційованих Україною консультаціях на рівні радників з питань національної безпеки дуже важлива для консолідації всіх провідних країн світу навколо ключових принципів миру й відновлення поваги до міжнародного права», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави привернув увагу до того, що вже понад 70 країн світу підтримують філософію Української формули миру та готові брати участь у її імплементації. Україна активізує підготовку до проведення цього року Глобального саміту миру й працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Керівник Офісу Президента розповів співрозмовнику про підготовку чергової зустрічі радників з питань національної безпеки, присвяченої реалізації ініціатив України з відновлення сталого й справедливого миру, і запросив Сіднея Муфамаді особисто взяти участь у цьому заході.

Керівник Офісу Президента України та радник Президента Південно-Африканської Республіки домовилися продовжувати конструктивний діалог і координувати дії, зокрема, у контексті багатосторонніх форматів та ініціатив.