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Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря США Вікторією Нуланд

10 липня 2021 року - 14:46

У продовження регулярного діалогу з американською стороною керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США.

Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту «Північний потік – 2».

Андрій Єрмак приділив окрему увагу безпековій ситуації на сході та уздовж кордонів нашої країни та потенційним загрозам у контексті російсько-білоруських навчань «Захід-2021». Заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд висловила незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії.

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