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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

26 січня 2024 року - 09:04

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак відзначив важливість зустрічей української та американської сторони, які відбулися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та нещодавні ракетні удари Росії по українській території.

Окрему увагу керівник Офісу Президента України та радник Президента США приділили питанню ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішень, що стосуються необхідного для нашої країни пакета допомоги.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також зупинилися на результатах четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників щодо реалізації Української формули миру, яка відбулася в Давосі, та обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу й американському суспільству за стійку підтримку України в боротьбі з російським агресором.

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