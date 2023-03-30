Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо.

Співрозмовники обговорили шляхи реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні 29 березня.

Андрій Єрмак подякував за стійку підтримку України з боку Італії в боротьбі за свободу та незалежність.

Керівник Офісу Президента наголосив, що сьогодні головним завданням є недопущення будь-якого реваншу з боку Росії за поразки минулого року у війні проти України та прискорення звільнення тимчасово окупованих українських територій, чому сприятиме оперативне надходження необхідної допомоги від держав-партнерів.

Андрій Єрмак відзначив підтримку Італією резолюції Генеральної Асамблеї ООН про справедливий і сталий мир в Україні.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Італійської Республіки української формули миру та активну участь в імплементації одного чи кількох її пунктів.

Керівник Офісу Президента також розповів про великі очікування від проведення в Римі наприкінці квітня конференції з відновлення України за участю італійських підприємств і представників бізнесу, яка має дати поштовх двостороннім проектам в енергетиці, інфраструктурі, аграрному секторі, охороні здоров’я та діджиталізації.

«Ми зацікавлені в залученні італійських компаній, які є лідерами в будівництві, розвитку інфраструктури, перевезеннях, енергозабезпеченні, до проектування відновлення України вже зараз», – наголосив Андрій Єрмак.