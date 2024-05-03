Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
День присвячений ситуації на Хмельниччині: безпека, захист регіону, внесок в оборону всієї України – звернення Президента
День присвячений ситуації на Хмельниччині: безпека, захист регіону, внесок в оборону всієї України – звернення Президента

3 травня 2024 року - 13:42

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

3 травня 2024 року - 19:26

Прикордонники проявили себе на найвищому рівні – Президент під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби

3 травня 2024 року - 18:24

Дякую вам за те, що українці можуть бути впевнені у вашій силі – Президент на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам

3 травня 2024 року - 17:03

Хмельниччина цього року отримає щонайменше 1,45 млрд грн у межах платформи «Зроблено в Україні»

3 травня 2024 року - 16:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області
Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області

3 травня 2024 року - 09:42

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

3 травня 2024 року - 19:26

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

Андрій Єрмак і Петер Сіярто наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань.

Співрозмовники зазначили, що комунікація відбувається за планом.

Версія для друку