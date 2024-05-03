Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

Андрій Єрмак і Петер Сіярто наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань.

Співрозмовники зазначили, що комунікація відбувається за планом.