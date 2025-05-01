Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Андрій Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

Окремо йшлося про спільні дипломатичні зусилля з країнами-партнерами заради досягнення справедливого та сталого миру. Керівник Офісу Президента відзначив важливість зустрічі представників України, США, Великої Британії, Німеччини та Франції щодо встановлення повного, безумовного припинення вогню як першого кроку до миру, яка відбулася 23 квітня в Лондоні.

Андрій Єрмак також поінформував про підписання Україною та Сполученими Штатами угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови.

Сторони узгодили координацію зусиль для посилення санкційного тиску проти Росії.