Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Тімоті Барроу

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на полі бою, дії сил оборони України та можливі плани російських окупантів.

Окремо він розповів про потреби українського війська в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготовки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Керівник Офісу Глави держави висловив подяку британському народові та уряду Сполученого Королівства за безпрецедентну підтримку України.

На виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака сторони обговорили низку питань подальшої тісної співпраці в оборонній сфері.