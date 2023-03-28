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Андрій Єрмак провів зустріч із членами робочої групи щодо участі України в ОЕСР

29 березня 2023 року - 18:57

Андрій Єрмак провів зустріч із членами робочої групи щодо участі України в ОЕСР

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із членами української робочої групи щодо участі України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Учасники обговорили перебіг роботи над законопроектом щодо відповідальності юридичних осіб за міжнародне хабарництво. Запровадження ефективних і дієвих механізмів боротьби з корупцією є однією з умов участі нашої країни у Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом.

«Пам’ятаючи про концепцію, яку ми обговорювали минулого разу, я хотів би сконцентруватися на двох напрямах: зворотний зв’язок ОЕСР щодо самої концепції та напрацювання відповідного проекту закону», — звернувся Андрій Єрмак до присутніх. 

«Маємо обговорити, як працювати з цією категорією злочинів, і визначитися, чи відповідає напрацьований законопроект ідеям і рекомендаціям ОЕСР, що треба змінити, що додати, і заслухати експертну думку представників НАБУ та САП», — додав він.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зі свого боку зазначив, що питання цього законодавства доволі складне, оскільки не існує уніфікованого світового підходу щодо відповідальності юридичних осіб у міжнародних ділових операціях, який можна було б використати при розробці вітчизняного законодавства.

«Є різні моделі застосування механізму відповідальності юридичних осіб у різних країнах, тому ми обговорили свої напрацювання й передали ОЕСР, отримали від них первинну оцінку нашої концепції та законопроекту. Попередньо обмінялися думками. Питання є, і наше завдання — їх розв'язати, адаптувавши до концепції запровадження відповідальності юридичних осіб, яка задовольняє всіх», — сказав Андрій Смирнов.

За його словами, нині розглядаються основна та альтернативна робочі моделі того, яким шляхом можна йти у розробці українського законодавства щодо відповідальності юридичної особи за згадані злочини. Йдеться про заходи адміністративної та цивільної відповідальності, які є похідними від кримінального провадження, що розслідуватиметься НАБУ. 

Учасники зустрічі обговорили нюанси кожного з напрямів, щоб обрати саме ту концепцію, яка буде максимально ефективною та оптимальною в українському правовому середовищі.

 

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