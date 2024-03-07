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У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України
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Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона

8 березня 2024 року - 09:43

Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інститут Гудзона (Hudson Institute) на чолі з його президентом та виконавчим директором Джоном Волтерсом.

Андрій Єрмак подякував представникам Інституту Гудзона за візит та їхню послідовну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії. «Важливо, щоб ви на власні очі побачили, що українці залишаються міцними та продовжують боротьбу за свою свободу», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості того, щоб підтримка України з боку Сполучених Штатів не припинялася, оскільки вона є важливою для продовження боротьби з російською агресією.

Андрій Єрмак також зауважив, що Україна має сподівання на справедливі рішення саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. У цьому контексті очільник Офісу Президента нагадав про започаткування діяльності Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка, зокрема, напрацьовує відповідні пропозиції щодо наближення нашої країни до Альянсу.

Учасники зустрічі домовилися підтримувати регулярний обмін думками та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії.

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