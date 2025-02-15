У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Співрозмовники обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці, зокрема подальшу взаємодію в безпековій сфері. Окрема увага – підготовці до візиту Президента України до Туреччини, який стане важливим етапом у зміцненні стратегічного партнерства між двома державами.

Хакан Фідан наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також на готовності продовжувати конструктивний діалог у сферах безпеки, економіки та гуманітарної співпраці.