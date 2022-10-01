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Андрій Єрмак розпочав візит до Туреччини і зустрівся з керівниками компанії Baykar

2 жовтня 2022 року - 14:59

Андрій Єрмак розпочав візит до Туреччини і зустрівся з керівниками компанії Baykar

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розпочав візит до Турецької Республіки.

Він відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати «Байрактар». Очільник Офісу Глави Української держави став першим іноземним гостем, який побував у Дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.

Андрій Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проекти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України. 

«Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії «Байкар» на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів», – наголосив український посадовець.

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден «За заслуги» ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії «Байкар» Сельчуку Байрактару.

«Продовжуємо зміцнювати обороноздатність нашої держави у тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером – Туреччиною», – зазначив керівник Офісу Глави держави.
 

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