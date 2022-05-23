Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти – звернення Президента України
Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти – звернення Президента України

23 травня 2022 року - 22:23

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив з Тамілою Ташевою підтримку українських громадян в окупованому Криму та розвиток Кримської платформи

24 травня 2022 року - 18:27

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України

24 травня 2022 року - 18:01

Андрій Єрмак і Валерій Залужний обговорили з Джейкобом Салліваном та Марком Міллі підтримку України 

24 травня 2022 року - 16:55

Володимир Зеленський: Я завжди був упевнений в українцях і нашій єдності, бо в нас усіх – спільні цінності та погляди на найважливіші речі

24 травня 2022 року - 12:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив нагороди військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України
Президент вручив нагороди військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України

23 травня 2022 року - 17:22

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України

24 травня 2022 року - 18:01

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Про це Андрій Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі.

«Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та  зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

«Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України», – зауважив Андрій Єрмак.

Версія для друку