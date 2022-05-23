Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Про це Андрій Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі.

«Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

«Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України», – зауважив Андрій Єрмак.