Андрій Єрмак: Зупинити агресію РФ допоможе зброя, санкції й консолідована позиція демократичного світу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що в разі отримання всієї необхідної зброї та запровадження дієвих санкцій Україна переможе в цій війні, і лише такі кроки можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів та піти на діалог. Про це він сказав, беручи участь у режимі відеоконференції в засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

«Я впевнений у тому, що якщо ми отримаємо всю необхідну зброю й буде посилено режим ефективних санкцій, то ми переможемо. Це буде перемога не тільки України, це буде перемога й усіх наших партнерів та друзів», – наголосив Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи допускає він можливість змін в імперській політиці Росії, керівник Офісу Президента зауважив, що, на жаль, в політичній культурі РФ існує лише мова сили й шантажу.

«Тому я думаю, що історично, якщо ми всі, демократичний вільний світ, досягнемо перемоги, то в перспективі років це, може, й станеться. Але зараз Росія може зрозуміти та сісти за стіл перемовин, тільки якщо буде те, про що я сказав вище: зброя, санкції та консолідована позиція всього демократичного світу. І, безумовно, перемога України на фронті», – переконаний він.

Андрій Єрмак також зазначив, що в Росію та на тимчасово окуповані території України було примусово вивезено багато українських дітей. З ініціативи Президента Володимира Зеленського вже почала працювати спеціальна група з пошуку цих дітей та запобігання незаконним процедурам щодо них.

За словами Андрія Єрмака, можливе посередництво в цих питаннях було б дуже важливим та віталося б Україною.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на актуальності питання продовольчої безпеки у світі у зв’язку з блокуванням Росією українських портів у Чорному та Азовському морях. І наразі триває робота за участю ООН, США, Великої Британії, Туреччини щодо того, як розблокувати порти та створити гуманітарні коридори, щоб можна було вивезти українську аграрну продукцію.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з внутрішньо переміщеними особами в нашій країні та можливостями допомогти їм, Андрій Єрмак повідомив, що є державні програми підтримки, і Україна також вітає будь-які ініціативи з боку партнерів щодо допомоги цим людям, зокрема щодо участі у швидкому будівництві для них тимчасового житла. Для реалізації таких проектів він запропонував налагодити взаємодію між відповідними урядовцями України та Ірландії.