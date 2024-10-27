Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном

У Вашингтоні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Ключова тема розмови – ситуація на полі бою. Андрій Єрмак наголосив на тому, що для України надзвичайно важливі підтримка Плану перемоги та посилення українських воїнів з боку США.

Окрема увага – збільшенню санкційного тиску на РФ. Керівник Офісу Президента зазначив, що застосовані обмеження мають реально позбавити державу-агресорку можливості отримувати кошти для фінансування війни.

Андрій Єрмак подякував Президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену та його адміністрації, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі з повномасштабною російською агресією.