Андрій Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Майком Помпео

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки та ексголовою ЦРУ Майком Помпео, який прибув до Києва.

Андрій Єрмак подякував Президенту США, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів і всьому американському суспільству за потужну підтримку України. Він також висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права, які захищає український народ.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на необхідності дати чіткий сигнал Росії, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.