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Андрій Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН з торгівлі та розвитку

17 серпня 2022 року - 22:30

Андрій Єрмак зустрівся з генсеком Конференції ООН з торгівлі та розвитку

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з генеральним секретарем Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребекою Грінспан.

Андрій Єрмак відзначив роль ООН та особисте лідерство Генерального секретаря цієї організації Антоніу Гутерріша в тому, що були досягнуті домовленості та розпочалася реалізація угоди про експорт аграрної продукції з українських портів.

«Ми відкриті й готові до взаємодії в усіх питаннях, що враховують наші національні інтереси та не шкодять нашій країні», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Україна також готова до предметного обговорення з міжнародними інституціями та партнерами тих кроків, які допоможуть іншим державам в умовах продовольчої кризи та решти викликів, а також сприятимуть посиленню української економіки.

Зі свого боку Ребека Грінспан подякувала за готовність української сторони до взаємодії, зокрема в складних умовах війни. Вона зазначила, що продовольча криза є вкрай серйозним викликом, особливо для окремих країн Африки, Азії та Латинської Америки.

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