Андрій Єрмак зустрівся з колишніми послами США в Україні Вільямом Тейлором і Джоном Гербстом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із колишніми послами Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом Тейлором і Джоном Гербстом.

Андрій Єрмак подякував їм за відвідання нашої країни та підтримку в цей складний і визначальний час.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що ви робили й робите. Ми про все це знаємо – яку велику роботу ви проводите, підтримуючи нас», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що останніми днями є чимало позитивної інформації щодо ситуації на фронті, тому зараз украй важливо, щоб цей успішний процес не припинявся.

«Для цього нам потрібно знати, що ми продовжимо отримувати все, що нам необхідно», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що саме з цією метою були запропоновані відповідні механізми для того, щоб партнери України були максимально – наскільки це можливо – поінформовані про стан справ на війні та використання військової допомоги.

Керівник Офісу Президента переконаний, що сьогодні рівень відносин між Україною та Сполученими Штатами, від яких наша країна отримує найбільшу допомогу в цій війні, є найвищим за всі роки незалежності.

Зі свого боку Вільям Тейлор зазначив, що вони з Джоном Гербстом допомагають Україні, тому що вірять у нашу державу та її громадян. Джон Гербст висловив переконання, що для США надзвичайно важливо бути впевненими, що Україна виграє цю війну.