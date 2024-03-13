Андрій Єрмак зустрівся з Послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Співрозмовники підбили підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.

У продовження діалогу Андрій Єрмак і Фань Сяньжун окреслили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань, які містяться в пунктах Української формули миру.

Керівник Офісу Президента поінформував про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав.

Андрій Єрмак подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України.