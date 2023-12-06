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Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

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Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Участь у зустрічі також узяли: заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Андрій Єрмак відзначив візит Пенні Пріцкер до України в середині жовтня та продуктивну зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що в Україні розглядають українсько-американську конференцію оборонних індустрій як початок перспективної та плідної співпраці між ОПК двох країн.

«Це відкриє шлях до нового, відродженого українського оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наші потреби у військовій техніці та зброї для перемоги у війні з Росією», – сказав він.

Співрозмовники відзначили високий рівень участі американських та міжнародних оборонних компаній у цій конференції.

Андрій Єрмак наголосив, що держава готова надати всю необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній у нашій країні, створити умови для того, щоб вони почали копродукцію в Україні та з вітчизняними виробниками.

Під час зустрічі було відзначено важливість страхування ризиків інвестиційних проєктів у нашій країні.

Крім того, обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони України, що також сприятиме створенню кластерів оборонної та іншої промисловості.

Крім того, Андрій Єрмак і Пенні Пріцкер обговорили бачення економічного відновлення України.

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Візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у складі української делегації до США

6 грудня 2023 року - 14:01
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