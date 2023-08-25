Андрій Єрмак звернувся у відеоформаті до дипломатів країн світу, які взяли участь в урочистих заходах у Канаді та Бразилії з нагоди Дня Незалежності України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак звернувся у відеоформаті до учасників урочистих сніданків у Канаді та Бразилії, організованих із нагоди 32-ї річниці незалежності України.

Захід у Канаді був організований міністром закордонних справ країни Мелані Жолі спільно з Послом України в Канаді Юлією Ковалів. У події взяли участь дипломати із 77 держав, зокрема з «Групи семи», держав – учасниць НАТО та країн Глобального Півдня.

Тематикою сніданку стала Формула миру Президента Зеленського та безпекові гарантії для України.

Андрій Єрмак у відеозверненні подякував Канаді та представникам дипломатичних місій інших держав в Оттаві за допомогу й підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Також урочистий сніданок із нагоди Дня Незалежності України відбувся в Бразилії. Його організував тимчасовий повірений у справах України в Бразилії Анатолій Ткач. У заході взяли участь посли Японії, Великої Британії, Швеції, ЄС, Італії, представник Посольства США, а також тимчасові повірені Іспанії, Франції, Німеччини та Канади.

Під час події обговорили роботу над реалізацією Української формули миру, зокрема її першого пункту – «Радіаційна та ядерна безпека».

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Росія не прагне миру – вона прагне панування. А Україна хоче миру, саме тому торік Президент Володимир Зеленський представив Формулу миру з 10 пунктів, яка ґрунтується на принципах міжнародного права та нормах Статуту ООН.

Андрій Єрмак розповів про три рівні, на яких триває реалізація Формули: на рівні послів, дипломатичних радників і лідерів усіх зацікавлених держав, які поважають норми міжнародного права.

«Ця Формула – дієвий механізм вирішення глобальних проблем, пов’язаних із війною. Ми прагнемо, щоб кожна відповідальна країна могла вважати її своєю. Ми вітатимемо долучення кожної держави, що поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На наше глибоке переконання, край цій війні можуть покласти лише скоординовані зусилля світової спільноти», – сказав він, зазначивши, що до цієї ініціативи вже долучилися десятки країн і їх кількість невпинно зростає.

«Формула – це наше бачення принципів повоєнного устрою світу. Формула універсальна. Вона стосується всіх. І втілити її в життя ми зможемо лише спільно. Росія тягне світ у минуле. Тож, як і століття тому, відоме гасло «За нашу і вашу свободу» знову на часі. Разом ми зможемо», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також додав: важливо долучатися до надання Україні безпекових гарантій, які передбачені Спільною декларацією про підтримку нашої держави, погодженою країнами «Групи семи» під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Андрій Єрмак зазначив, що до декларації вже приєдналися 28 країн і з деякими з них вже розпочато переговорний процес щодо укладання двосторонніх угод про безпекові гарантії для України.