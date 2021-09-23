Антон Кориневич: Переважна більшість українців вважає окупацію Криму та конфлікт на Донбасі частиною одного збройного конфлікту, спричиненого Росією

Громадяни України в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що у Криму й на Донбасі відбувається міжнародний збройний конфлікт, спричинений агресією Російської Федерації. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження «Влада, суспільство, медіа – хто, на думку українців, може впоратись зі збройним конфліктом», які презентував постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич. За його словами, результати дослідження важливі для робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та в контексті напрацювання моделі Національної концепції перехідного правосуддя.

«Для нас важливо, що українці в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що ми маємо єдиний міжнародний збройний конфлікт у Криму й на Донбасі, який спричинений збройною агресією РФ. Ми бачимо, що значна частина українців оптимістична щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Це дає нам імпульс працювати далі й так само з оптимізмом дивитися на нові майданчики та нові ініціативи, які запроваджуються Україною, зокрема ініціативу «Кримська платформа», – наголосив Антон Кориневич під час презентації в Офісі Президента України.

Керівник проекту ПРООН «Права людини для України» Світлана Колишко зауважила, що дослідження продемонструвало обізнаність, зацікавленість і небайдужість українців до вказаних проблем, і результати важливі для напрацювання системної політики.

«Нема такого ставлення, що це не дуже важливе або не на часі. Був дуже великий запит від українців щодо подальших кроків, які мають бути зроблені в цьому напрямку», – зауважила вона.

Керівник Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін повідомив, що, згідно з результатами дослідження, 80,7% українців вважають, що на території України триває збройний конфлікт з Росією. 84,5% опитаних переконані, що окупація Криму та конфлікт в ОРДЛО – це частина одного збройного конфлікту з Росією.

При цьому майже половина опитаних громадян бачать мешканців Криму та ОРДЛО жертвами конфлікту, які потребують всебічної підтримки з боку України.

«Тобто теза про те, що в Україні вважають людей, які залишились на окупованих територіях, зрадниками або колаборантами, не є правдивою», – зазначив Денис Кобзін.

Крім того, половина опитаних підтримує запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з окупаційною владою, зокрема зайняття керівних посад, службу у правоохоронних та судових органах, підприємницьку діяльність і сплату податків, строкову військову службу тощо.

Менеджерка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова зауважила, що результати дослідження свідчать про очікування майже двох третин опитаних українців від Президента ініціативи щодо створення державного плану дій з переходу від стану збройного конфлікту до миру. Водночас, за її словами, у деяких питаннях необхідно проводити роз’яснювальну роботу. Наприклад, 35% опитаних українців вважають за необхідне запровадити кримінальну відповідальність за строкову службу в ОРДЛО і в окупованому Криму, хоча Україна кваліфікує призов як воєнний злочин.

Під час дослідження було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв’ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% – для кожної окремої області України та столиці.