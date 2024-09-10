Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне за сьогодні.

Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.

І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати.

Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно.

Сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. І, зокрема, це буде одним із його основних завдань зараз – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики.

Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема у Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини та співпраця, ніж є зараз, із країнами Латинської Америки, із країнами Африки й Азії. Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. І з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною, нам потрібен справді стратегічний рівень співпраці. Дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. Це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. Дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру, а отже – максимально активна робота з усіма нашими партнерами у групах щодо пунктів Формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім у нашій, українській, дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави, і кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи справді варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити.

І ще одне.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо й щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання. Кожен день – це максимум зусиль. Обов’язково здолаємо окупанта!

Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!