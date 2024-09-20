Бачимо загрозу з боку Росії для нашої генерації, будемо протидіяти – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку.

Доповідь Головкома Сирського – щодо фронту й щодо нашої операції в Курській області. Важливо, що наші бойові бригади максимально стійко утримують позиції. Були доповіді розвідок. ГУР – Буданов. Служба зовнішньої розвідки – Іващенко. Дуже детально й навіть емоційно обговорили питання про виробництво дронів і забезпечення дронами всіх елементів Сил оборони та безпеки. Також говорили сьогодні про виробництво ракет, систем РЕБ та відповідну взаємодію з партнерами. Доповідали Умєров, Сибіга, Федоров, військові, Служба безпеки України - Малюк. Справді детальна розмова. Головне, щоб не тільки були контракти та фінансування під них, але й швидкість реального виробництва, реального постачання. І тематика енергетична – це суттєва частина засідання Ставки сьогодні. Були доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля й міністра енергетики Галущенка щодо фізичного захисту об’єктів, реальної ситуації з відновленням. Оговорили й ту загрозу, яку зараз бачимо з боку Росії для нашої генерації. Ми будемо протидіяти.

Енергетику детально обговорювали і з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро. Також є й домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну – те, що обов’язково підтримає нашу державу, наших людей у складних ситуаціях. Обговорили з Урсулою кроки, які допоможуть зберегти нам щонайменше чверть генерації. Звичайно, говорили й про нашу політичну взаємодію із Євросоюзом – ми маємо прискорити процес перемовин щодо членства та підготовку відповідних частин майбутньої угоди. Є важливе рішення Урсули про європейську підтримку для нашої, української, програми шкільного харчування. Тобто в усьому, від оборони до соціальних питань, ми маємо справді хороші результати. Урсуло, дякую тобі!

І ще одне.

Активно готуємося до перемовин в Америці – це Президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі і з обома кандидатами в Президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. Саме так має бути.

Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!