Баронеса Гелена Кеннеді стане співголовою міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запросив відому юристку з прав людини, громадянських свобод і захисту дітей, директорку Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронесу Гелену Кеннеді стати співголовою міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA.

Під час онлайн-розмови очільник Офісу Глави держави окреслив своє бачення ролі експертної групи та розповів про очікувані результати її роботи.

«Передусім експерти мають розробити рекомендації щодо ефективного механізму повернення депортованих дітей в Україну. Ми також очікуємо рекомендацій, які можуть стати новою міжнародно-правовою основою захисту та запобігання порушенням прав дітей у збройних конфліктах, яка буде створена на прикладі досвіду України», – зазначив він.

Андрій Єрмак також наголосив: питання повернення всіх примусово депортованих дітей є надзвичайно важливим, це один із пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського, яка зараз обговорюється на найвищому рівні, зокрема з послами іноземних держав.

«На моє глибоке переконання, ваша робота в цій групі з огляду на ваш талант і досвід буде дуже великим кроком і надбанням для України. Ми зможемо об’єднати в цій роботі чи не весь світ», – сказав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що отримав запевнення від великої кількості країн у тому, що вони готові долучитися до питання захисту дітей.

Баронеса Гелена Кеннеді зі свого боку погодилася з актуальністю створення механізму возз’єднання дітей з рідними в Україні відповідно до міжнародних стандартів прав людини. Вона наголосила на важливості спільних зусиль у цьому питанні, залучення міжнародних організацій та експертів, створення синергії з наявними механізмами ООН щодо захисту дітей під час конфлікту. Правозахисниця переконана, що за міжнародні злочини – незаконну депортацію та примусове переміщення дітей – має бути відповідальність.

«Діти, яких ви повернули, повинні мати змогу надати вам докази того, що сталося під час їх примусової депортації. Я розумію, що багато хто все ще перебуває в Росії. У нас багато роботи попереду», – сказала вона.

Баронеса Гелена Кеннеді є однією з найвидатніших британських юристок. Протягом своєї кар’єри вона відстоювала громадянські свободи та захищала права людини. Баронеса вела багато відомих справ про тероризм, службові таємниці та вбивства і є засновницею Інституту прав людини Бонаверо в Оксфордському університеті. У 1997 році Гелена Кеннеді потрапила до Палати лордів, де представляє Лейбористську партію. Вона опублікувала низку книг, зокрема про те, як система правосуддя не здатна захистити жінок. Вона очолює правозахисну організацію Justice, британську секцію Міжнародної комісії юристів.

У 2021 році ВВС назвала баронесу однією зі 100 жінок, які змінюють світ. Гелена Кеннеді відзначена понад тридцятьма почесними докторськими ступенями.