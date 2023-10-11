Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів для захисту від терору – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Александром Де Кроо

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Глава Української держави висловив подяку бельгійцям, уряду країни та особисто Александру Де Кроо за безпекову, політичну, гуманітарну та економічну допомогу, надану нашій державі для захисту від російського терору.

Під час зустрічі сторони обговорили політичну, економічну співпрацю та оборонну взаємодію.

«Дякую Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів та залучення бельгійських фахівців до підготовки українських пілотів, технічного персоналу. І дуже важливо, що сьогодні маємо рішення Бельгії про готовність надати Україні винищувачі F-16. У 25-му році будуть поставлені літаки саме від Бельгії», – заявив Президент України під час спільної з Александром Де Кроо зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Брюсселі.

Володимир Зеленський зазначив, що разом із рішенням Данії, Нідерландів та Норвегії це забезпечує сталість постачання літаків в Україну.

Водночас, як наголосив Президент, Міністерству оборони України та Генеральному штабу необхідно працювати над тим, щоб перші літаки від інших партнерів Україна могла отримати вже в наступному, 2024 році.

Крім того, Глава держави повідомив, що Бельгія приєдналася до нещодавно створеної ІТ-коаліції. Це дасть змогу ефективніше протидіяти російським загрозам, особливо в кіберпросторі, та посилить взаємодію українських підрозділів на полі бою.

Бельгія також долучилася до спільних зусиль щодо реалізації Формули миру й працює над втіленням кількох її пунктів, зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також акцентував, що Бельгія підтримує інтеграцію України в ЄС і НАТО.

«Сьогодні зі змісту нашої роботи тут з усіма партнерами, із настрою наших партнерів можна очевидно сказати, що всі відчувають, що Україна одного дня буде повноправним членом і Євросоюзу, і безпекового союзу – членом НАТО. Ми працюємо активно, щоб наблизити цей час», – сказав Президент.

Також під час зустрічі йшлося про роботу щодо замороження російських активів та можливість їх використання вже зараз для компенсації шкоди, завданої Україні агресією.

«Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову допомогу нашій державі, на проєкти швидкої відбудови. Ми дуже хотіли б, щоб саме зараз ми могли використовувати кошти. І перші 1,7 мільярда євро будуть використовуватися вже наступного року», – повідомив Глава держави.

Співрозмовники обговорили підготовку нового пакету санкцій проти Росії та недопущення обходу вже застосованих до неї обмежень.

«Сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією такої процедури сертифікації, яка не давала б змоги діамантам, які походять з Росії, потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Пане Прем’єр-міністре, я вдячний вам за це рішення та загалом за всю надану підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

Александр Де Кроо зі свого боку повідомив, що Бельгія надаватиме підтримку Україні в три способи: забезпечення військової допомоги, запровадження ефективних економічних санкцій та заснування українського фонду обсягом 1,7 мільярда євро. За його словами, джерелом наповнення українського фонду будуть російські активи, заморожені в Бельгії. Надходження з податків на прибуток з цих активів спрямовуватимуться на допомогу Україні та її громадянам.

Прем’єр-міністр підтвердив, що Бельгія готова навчати українських пілотів і техніків, а також забезпечувати технічне обслуговування літаків, які Україна отримає з 2025 року.