Без деокупації Криму та Донбасу не буде справжнього сталого миру ані в Україні, ані у Європі – Глава держави на економічному форумі Ambrosetti

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нещодавні події в Росії яскраво продемонстрували, що російському Президентові не можна довіряти, тому немає жодного сенсу про щось із ним домовлятися, і це мають усвідомити всі у світі. Про це Глава держави заявив під час онлайн-участі в міжнародному економічному форумі Ambrosetti в Італії.

За словами Володимира Зеленського, є багато ознак того, що російський Президент убиває незручних для себе діячів усередині своєї країни, даючи їм перед цим публічні й непублічні гарантії, і це свідчить про слабкість Володимира Путіна.

«Тобто це говорить про слабкість його слова. Це, до речі, дуже важливий момент. На це треба всім нашим партнерам звернути увагу. Чи можна домовлятися в принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Тому що він не дотримує слова. І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте», – наголосив Президент України.

Крім того, на його думку, події в Росії свідчать про те, що Володимир Путін не довіряє інституціям своєї держави, не діє відповідно до її законів і ще не впевнений у тому, що радикально налаштована частина російського суспільства підтримає його.

Також під час відповідей на запитання Володимир Зеленський зазначив, що без деокупації Криму та Донбасу, без звільнення всіх тимчасово окупованих українських територій не буде справжнього сталого миру ані в Україні, ані на всьому європейському просторі.

За словами Глави держави, питання деокупації Криму можна вирішувати дипломатичним або військовим шляхом, але останній матиме вищу ціну.

«Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без тиску нашої армії, тому що буде менше жертв. Ми бережемо своїх людей. Я зараз піклуюся тільки про своїх людей, а про росіян нехай піклується Президент Путін», – сказав він.

Форум Ambrosetti – це щорічна міжнародна економічна закрита конференція, яка відбувається зазвичай на початку вересня на віллі д’Есте в м. Черноббіо (озеро Комо, Італія).

Заснований у 1975 році Альфредо Амброзетті, керівником консалтингової фірми The European House – Ambrosetti.

Форум визнаний одним із найважливіших у світі заходів, у межах якого зустрічаються світові державні діячі, лідери провідних компаній, нобелівські лауреати та інші впливові особистості з усього світу, щоб обговорити найбільш суперечливі й гострі проблеми сучасності, тенденції світової економіки. Серед доповідачів були Кофі Аннан, Джозеф Байден, Гілларі Клінтон, Мауро Ферарі, Білл Гейтс, Еммануель Макрон, Шимон Перес.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський також виступив онлайн перед учасниками форуму.