Без України Євросоюз і НАТО сьогодні не будуть сильними – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна сьогодні потребує єдності Європи щодо підтримки нашої держави, зокрема на її шляху до набуття членства у Європейському Союзі та щодо запровадження більш ефективних санкцій проти Росії, насамперед нафтового ембарго. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з представниками аналітичного центру European Policy Centre.

Андрій Єрмак нагадав, що заради напрацювання рекомендацій щодо дієвих довгострокових санкцій проти РФ з ініціативи Президента України Володимира Зеленського він зібрав провідних міжнародних експертів (група Єрмака-Макфола), які напрацювали План дій щодо посилення санкцій. Його головним пунктом є повне ембарго на російські енергоносії – головне джерело фінансування армії РФ.

9 травня експертна група презентувала Дорожню карту – покрокову стратегію з докладними рекомендаціями для ЄС щодо впровадження енергетичних санкцій, яка містить чіткі пропозиції для мінімізації нафтових прибутків Росії протягом перехідного періоду та забезпечення керованого поетапного ембарго на імпорт російського газу.

Очільник Офісу Президента наголосив, що в Україні та в групі Єрмака-Макфола вітають рішення Європейської комісії стосовно запровадження повної заборони на імпорт російської нафти. Він зазначив, що Європа має бути єдиною в питанні нафтового ембарго.

За словами Андрія Єрмака, українська влада постійно перебуває в контакті з європейськими партнерами, керівництвом ЄС, і всі пропозиції української сторони беруться до уваги, а як вони працюватимуть – буде видно за результатами.

Керівник Офісу Глави держави також переконаний, що як потужна санкційна політика, так і приєднання України до ЄС є питанням обопільної безпеки – для нашої країни та всієї Європи, хоч це усвідомлюють ще не в усіх європейських столицях.

«Для нас неприйнятна пропозиція щодо «альтернативних варіантів євроінтеграції». Ми вважаємо, що вона створює таку саму ілюзію відкритих дверей, як і у випадку з НАТО», – наголосив він.

За словами Андрія Єрмака, Україна сьогодні заслуговує на те, щоб були застосовані спеціальні безпрецедентні механізми щодо набуття членства в ЄС. Керівник Офісу Президента вважає, що в червні наша держава має отримати статус кандидата на членство у Євросоюзі, оскільки в іншому разі це буде вкрай негативним і неправильним сигналом.

«Сьогодні наша країна, не будучи ні членом НАТО, ні членом ЄС, уже стільки днів стримує одну з найпотужніших армій світу. І сьогодні Євросоюз і НАТО мають нарешті зрозуміти, що наскільки Україні потрібні ЄС і НАТО, настільки НАТО та ЄС потрібна Україна. Я вважаю, що без України сьогодні ні Європейський Союз, ні НАТО не будуть сильними», – сказав він.

Андрій Єрмак переконаний, що Україна стане одним із засновників та лідерів нової системи безпеки, яка має бути створена після цієї війни.

«І ми хочемо робити це разом з нашими європейськими друзями», – зазначив керівник Офісу Президента.