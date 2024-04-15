Безпекова угода з Іспанією: Україна провела черговий раунд переговорів

Українська сторона провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу Президента, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.

«Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки», – зауважив Ігор Жовква.

Делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.