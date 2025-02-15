Безпекові гарантії, звільнення полонених і продовольча безпека: Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

«Україна дуже цінує наші з вами відносини й те, що в цей надзвичайний час війни ми маємо необхідне взаєморозуміння та отримуємо підтримку. Туреччина завжди принципова в питаннях щодо суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, і ми вважаємо, що це має глобальне значення», – сказав Володимир Зеленський.

Глобальні процеси, які можуть привести до закінчення війни Росії проти України, – одна з ключових тем українсько-турецьких переговорів. Лідери обмінялися думками та обговорили реальні перспективи. Окремо йшлося про гарантії безпеки та роль Туреччини в їх забезпеченні.

«Україна, Європа – у широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія – разом з Америкою мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій, які стосуються долі нашої частини світу», – наголосив Глава держави.

Президент України також подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених із російських тюрем. Пріоритет держави – повернення всіх українців додому. Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили подальше сприяння з боку Туреччини.

Серед інших важливих тем – розвиток двосторонніх відносин, економічні та агропромислові питання, взаємодія між суспільствами. За словами Глави Української держави, рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає. Зокрема, сьогодні у присутності президентів було підписано два документи: Меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і Угода про співпрацю у сфері освіти.

Окрема увага – продовольчій безпеці та продовженню взаємодії в цьому напрямі.

«Працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб і на Близькому Сході, і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей під назвою голод. Це стосується, зокрема, Сирії, де зараз є хороший шанс на стабільність і мир. Ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії», – сказав Володимир Зеленський.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

«Ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру», – додав Президент Турецької Республіки.

Він також зазначив, що турецькі підприємства зацікавлені допомагати у відбудові України.

Переговори лідерів відбулися в дусі, який відповідає стратегічному партнерству між Україною й Туреччиною.