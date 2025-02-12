Безпосередня комунікація з новою адміністрацією США дуже важлива для напрацювання спільної позиції щодо досягнення справедливого миру – Андрій Єрмак в інтерв’ю АР

Активні контакти української сторони з представниками команди нового Президента США є запорукою успішної підготовки до переговорів щодо встановлення справедливого та стійкого миру. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю журналістці Associated Press Сьюзі Бланн.

Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни.

«Для Президента Володимира Зеленського та нашої команди дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою. Про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки», – сказав він.

За словами очільника Офісу Глави держави, така безпосередня комунікація, зокрема, важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України.

Він нагадав, що вже провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Майклом Волцом. Очікуються контакти з іншими членами адміністрації Дональда Трампа. За словами Андрія Єрмака, це все є підготовкою до майбутньої зустрічі президентів України та США.

«Ця зустріч, я абсолютно впевнений, надзвичайно важлива. Я вважаю за необхідне, щоб вона відбулася якнайшвидше. І ми над цим працюємо», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак акцентував, що Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру в сильній позиції. Також необхідні гарантії безпеки, що зараз є однією з тем усіх розмов із партнерами.

«У будь-якому випадку Україна має отримати сильні гарантії. Йдеться про те, як запобігти будь-якій потенційній агресії з боку Росії. Це не та країна, яка поважає міжнародне право, права людини. І будь-які рішення не будуть працювати, якщо вони не будуть забезпечені й підтверджені надійними гарантіями безпеки», – пояснив він.

Крім того, у майбутньому Україна хоче бути сильним партнером у багатьох сферах, зокрема в економіці. Наша країна прагне залучити інвестиції зі США та інших держав. Саме тому в Плані перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема, є пункт про інвестиції у видобуток корисних копалин.