Більша допомога від партнерів дасть Україні змогу переломити перебіг війни та перемогти Росію – Михайло Подоляк в інтерв’ю The Hill

Україна зможе перемогти агресора за допомогою сучасної зброї від партнерів, яка значно збільшить можливості Збройних Сил, але Росія намагатиметься завадити такому розвитку подій, провокуючи кризи у Європі. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю американському виданню The Hill.

Він зазначив, що збереження потенціалу українських сил на полі бою та ефективна оборона дають змогу протистояти спробам Росії змусити Україну до так званих переговорів, які стануть «смертним вироком» для нашої країни.

«Президент Зеленський однозначно проти (переговорів. – Ред.), і українське суспільство так само непохитне, тому що ми цілковито усвідомлюємо ризики цього процесу», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

На думку Михайла Подоляка, якщо Володимиру Путіну не вдасться втягнути Україну в такі переговори, він, найімовірніше, зосередиться на війні на виснаження, очікуючи зменшення міжнародної підтримки нашої держави.

«Вони почнуть залаштунково маніпулювати настроями, провокувати втому від війни», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк зазначив, що РФ здатна створювати кризи у Європі, наприклад шляхом відправлення великої кількості мігрантів до кордонів ЄС. Або може планувати терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти, щоб дійти якоїсь переговорної позиції, або добиватися іншої вигоди для себе.

Радник керівника Офісу Президента наголосив: що швидше Україна отримає необхідне новітнє озброєння, то швидше зможе переломити перебіг війни. На цьому неодноразово наголошувало політичне та військове керівництво нашої держави.

Михайло Подоляк відзначив важливість нової додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3 млрд дол. для української армії. За його словами, ця допомога також є важливим сигналом для інших, більш обережних західних держав щодо активнішої підтримки України.