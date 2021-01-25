Більшість постачальників газу для населення України пішли назустріч споживачам і встановили ціну реалізації палива 6,99 грн за 1 куб. м уже в січні. Відсьогодні, з 15 лютого, населення почне отримувати платіжки за газ за цією ціною. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка», який розпочався в понеділок у Києві.

«Із серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, і споживачі вже мають право обирати постачальника, мають право змінювати постачальника», – повідомила вона.

Водночас Юлія Свириденко зазначила, що у структурі ринку газу для населення близько 76% займають природні монополії – газзбути, які почасти є представниками однієї групи. Ще 7-8% займає група компаній НАК «Нафтогаз України» та решта підприємств.

«Збутові компанії, які історично були природними монополіями, почали зловживати своїм домінуючим положенням у розрізі регіонів і встановлювати маржу від 25% до 44% у порівнянні з ціною, яку пропонував НАК «Нафтогаз» як державна компанія», – заявила вона.

За словами заступника керівника Офісу Президента, АМКУ досліджує зловживання монопольним становищем на ринку газу, і 18 облгаззбутів у 15 областях вже отримали штрафи на суму 380 млн грн.

Ще одна причина збільшення сум у платіжках за газ, як зазначила Юлія Свириденко, полягає в тому, що споживачі недостатньо активно змінюють постачальника газу на того, який пропонує вигідніші умови. Монополісти зі свого боку створюють штучні бар’єри для такого переходу споживачів від одного постачальника до іншого, зокрема, у квитанціях навмисне не вказуються всі необхідні реквізити.

«Було прийнято рішення встановити прайс-кеп постановою Кабінету Міністрів, яка дасть змогу з 1 лютого постачати газ для роздрібних споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Починаючи з сьогоднішнього дня, 15 лютого, ми з вами будемо отримувати платіжки за газ за січень. І тут я зазначу, що більшість учасників ринку пішли назустріч споживачам і, розуміючи важку ситуацію, яка є в країні у зв’язку з ковідом та зниженням ділової активності, пішли на те, щоб теж встановити ціну реалізації газу 6,99 гривні в січні, лютому та березні», – розповіла Юлія Свириденко.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосила, що до питання формування тарифів на газ для населення потрібно підходити системно, щоб більше не опинятися в ситуації, коли Кабінет Міністрів має регулювати ринок встановленням прайс-кепів.

«Ми вважаємо, що потрібно активізувати завершення створення повноцінного ринку газу. Також треба посилювати роль регуляторів – Антимонопольного комітету, НКРЕКП – та усунути перешкоди для споживачів у процесі зміни постачальника газу… Ціна природного газу має встановлюватися в ринковий спосіб, постачальники мають конкурувати за споживача», – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, для держави також дуже важливо мати клієнтську базу споживачів газу.

«Я вважаю, що це має бути на державному порталі для того, щоб ми мали змогу дуже оперативно відреагувати шляхом монетарної допомоги людям. Мова йде про так званих вразливих споживачів, які тимчасово, у зв’язку з ситуацією, яка склалася на ринку, можуть отримати допомогу від держави, щоб не перейти в категорію субсидіантів. Над цим ми будемо працювати, щоб у наступний опалювальний період увійти вже без надмірного державного регулювання цін, а мати відкритий конкурентний ринок газу», – зауважила вона.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зі свого боку наголосив, що створення ефективного ринку в майбутньому усуне суперечки між споживачем, який хоче отримати менший тариф, та постачальником, який прагне максимізувати свій прибуток.

«Ціну газу має регулювати ринок – за умови, якщо ринок ефективний», – резюмував він.