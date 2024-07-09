Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України, додаткові гарантії безпеки та необхідні рішучі дії Америки та Європи – звернення Президента

Дорогі українці!

Зараз – Вашингтон.

Сьогодні починається саміт НАТО.

Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів.

Ми робимо й завжди будемо робити все, щоб російський терор програв. І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, усім народам.

«Охматдит» ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку «Охматдиту». Буде ще 300 мільйонів.

Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо.

Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.

Дякую і всім нашим людям, які підтримали «Охматдит», які збирають на UNITED24, які допомагають: компаніям, волонтерам, усім, хто об’єднався зараз.

Це наша єдність, українська, така потрібна.

Я дякую лідерам, країнам – усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб усі засуджували. І дуже хочеться, щоб усі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. Зокрема рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО.

Слава Україні!

