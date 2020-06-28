Це допоможе зберегти життя українських дітей – Президент узяв участь у відкритті другої черги нового корпусу «Охматдиту»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». Глава держави взяв участь у відкритті другої черги нового корпусу медичного закладу, яка включає запуск шести нових відділень. Президенту доповіли, що нові відділення готові до роботи, але ще очікують додаткового обладнання. Після його прибуття та встановлення завдяки введенню в дію нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України кількість ліжок зросте з 620 до 720, а кількість операційних – з шести до 12. Також планується збільшення пролікованих випадків з 20 тис. до 32 тис. на рік. Завдяки збільшенню кількості реанімаційних ліжок медичну допомогу отримають втричі більше пацієнтів, ніж зараз. Крім того, кількість операцій на рік зросте з 10 тис. до 18 тис.

Володимир Зеленський перевірив інфраструктуру та перспективи роботи відділень хірургічно-онкологічного корпусу.

Під час спілкування з виконувачем обов’язків директора «Охматдиту» Юрієм Довбнею Президент пообіцяв допомогти лікарні у вирішенні питання щодо закупівлі додаткової медичної апаратури.

Володимиру Зеленському розповіли, що тепер «Охматдит» – єдина лікарня в Україні, яка зможе безкоштовно та швидко надавати маленьким пацієнтам повний перелік послуг з дитячої онкології. Крім того, тутешня лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням, у ній виконується понад 100 тисяч високоякісних лабораторних досліджень на рік. Тут є можливості для забезпечення лабораторного супроводу процедури трансплантації кісткового мозку.

«Охматдит» зможе проводити 50-100 родинних і неродинних трансплантацій кісткового мозку при заповненні усіх кадрових позицій. Потреба у проведенні таких операцій по Україні становить 200-250 випадків на рік. Зараз у лікарні проводиться до 25 родинних трансплантацій на рік.

Глава держави ознайомився з роботою референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань, зокрема з особливостями гематологічних досліджень та роботою лабораторії медичної генетики. Президент також оглянув маніпуляційну та хірургічну операційні.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з медпрацівниками закладу. Главу держави попросили проконтролювати виділення достатньої кількості коштів для останньої, третьої черги будівництва корпусу, яке передбачає забезпечення найсучаснішим обладнанням, зокрема, 12 сучасних операційних. Президент наголосив, що відкриття нових відділень «Охматдиту» дасть змогу зберегти життя багатьох дітей.

«У нас сьогодні прекрасний, фантастичний день – відкриття фантастичного корпусу фантастичної лікарні «Охматдит». Відкрито шість нових відділень. Це допоможе зберегти життя українських дітей», – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ після відвідання лікарні.

Володимир Зеленський зазначив, що нові відділення оснащені найсучаснішою медичною технікою, як це й має бути у якісній новітній лікарні світового рівня.

«Це був запит лікарів, запит дітей, запит професіоналів – і ми на це зреагували. Найкраща техніка, яка є сьогодні у світі, – тут вона є», – сказав Президент.

Також Глава держави наголосив, що дуже важливо, що у нових відділеннях «Охматдиту» буде змога забезпечити високий рівень діагностики захворювань, яку раніше доводилося робити за кордоном і сплачувати за це в кілька разів більше, ніж ці процедури коштують в Україні.

«Є такий діагностичний центр – я всіх вітаю. Прекрасне внутрішнє відчуття, що ми чимось допомагаємо нашим дітям не на словах, а дійсно на справах», – наголосив Глава держави.

Також в «Охматдиті» відкривається онкологічне відділення на 20 ліжок, розповіли Володимиру Зеленському. Це дасть змогу проводити хіміотерапію маленьким діткам з об’ємними пухлинами нервової системи, ока, інших органів. Відділення зможе приймати до 150 таких пацієнтів на рік. А ще відкривається кріобанк та відділ тканинного типування, повноцінно працюватиме відділення гострої реабілітації, що зменшить інвалідизацію дітей внаслідок хвороби.